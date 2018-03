Gentiloni: a ogni livello politico servono coraggio, serietà

Roma, 15 mar. - Serve un "recupero di orgoglio e di ambizione della città di Roma e delle classi dirigenti a tutti i livelli": lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni, parlando al Tempio di Adriano alla presentazione del libro "Sos Roma" di Marco Causi, ex assessore al Bilancio nelle giunte Veltroni.

Un discorso che il premier ritiene vada applicato anche all`Italia: "Il tema dell`orgoglio - ha spiegato - non vale solo per Roma ma per chiunque abbia delle responsabilità a qualunque livello di governo o di leadership. C`è bisogno di serietà e di coraggio, rispetto a un Paese che ha potenzialità straordinarie e nel quale dobbiamo avere il massimo di fiducia".