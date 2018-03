Atlantia, Castellucci: accordo con Acs e Hoctief è un'opportunità

Roma, 15 mar. - La partnership con Acs e con Hoctief avviata nell'ambito dell'operazione Abertis "non è una necessità ma una grande opportunità". Lo ha detto l'amministratore delegato di Atlantia, Giovanni Castellucci, nel corso di una conferenza stampa a Madrid.

L'acquisizione del 51% di Abertis "è un progetto ambizioso sfidante ma abbiamo tutte le competenze manageriali e finanziarie per portarlo a termine con successo" ha detto.

In questo ambito, ha proseguito Castellucci, "la partnership con Acs non deve essere vista come una necessità ma come una grande oppoprtunità per continare a creare valore e ne sono orgoglioso".

Per quanto riguarda Hoctief "noi che siamo anche costruttori possiamo dire che Hoctief nel mondo è la migliore azienda di costruzione come mix di business e soprattutto è molto ben gestita ed è nei paesi dove ci sarà più sviluppo di infrastrutture greenfield nei prossimi decenni come Austrlalia, Usa, Canada e Germania. Per noi l'investimento in Hoctief è una grande opportunità per contribuire alla crescita dell'azienda al mondo meglio posizionata dal punto di vista strategico".