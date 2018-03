Recordati, utile netto 2017 +21,6% a 288 milioni

Roma, 15 mar. - Ancora una crescita a doppia cifra per i conti di Recordati che archivia il 2017 con un risultato netto di 288,8 milioni di euro, in progressione del 21,6% rispetto al precedente esercizio. Il cda ha deliberato un dividendo complessivo di 0,85 euro rispetto ai 0,70 dell'anno scorso.

I ricavi consolidati, pari a 1.288,1 milioni, sono in crescita dell`11,6% rispetto all`anno precedente. I ricavi internazionali crescono del 12,4%. L`utile operativo è pari a 406,5 milioni, in miglioramento del 24,1% rispetto allo stesso periodo dell`anno precedente, con un`incidenza sui ricavi del 31,6%.

La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2017 evidenzia un debito netto di 381,8 milioni che si confronta con 198,8 milioni al 31 dicembre 2016. Nel periodo sono stati distribuiti dividendi, conclusa l`acquisizione dei diritti di commercializzazione dei prodotti a base di metoprololo da AstraZeneca e acquisiti tre prodotti da Bayer per un esborso complessivo di 456,5 milioni.

In data 8 febbraio 2018 la società ha reso pubbliche le previsioni per l`anno 2018. Si prevede di realizzare ricavi compresi tra 1.350 milioni e 1.370 milioni, un EBITDA compreso tra 490 e 500 milioni, un utile operativo compreso tra 430 e 440 milioni e un utile netto compreso tra 310 e 315 milioni. "L`andamento delle vendite nette del Gruppo nei primi due mesi del 2018 è in linea con le aspettative".