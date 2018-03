Olimpiadi invernali 2026, Sala: Milano per ora non si fa avanti

Milano, 15 mar. - Per le Olimpiadi invernali del 2026 "in questo momento Milano non si fa avanti". Parola del sindaco Beppe Sala che ai microfoni di Radio Dee Jay è tornato sul tema dei giochi olimpici, dopo aver scritto un post sul suo profilo Facebook.

"C'è molto dibattito in questi giorni - ha detto Sala - io voglio essere chiaro: la candidatura la fanno il Coni e il governo. In questo momento Milano non si fa avanti, se nasce un dibattito è quasi una gara tra le città. Qualcuno si è già fatto avanti, se altri hanno più possibilità di noi per l'amor del cielo".

In ogni caso, per Milano la prima questione sarebbe "avere un palazzetto dello sport, poi tendenzialmente si scia in Lombardia ma si può anche uscire fuori - ha spiegato il primo cittadino - Noi dobbiamo esprimere una candidatura seria entro primavera 2019, le olimpiadi sono una cosa importante non possiamo giocarcela così e poi dietro serve un governo".