Torino, 15 mar. - "Altra cosa - prosegue Bellono - è l'attesa fiduciosa e un po' messianica dell'investor day di giugno: i lavoratori, tanto più a fronte dei sacrifici di questi anni, hanno diritto di sapere se in fondo al tunnel c'è un po' di luce, ma anche quanto ancora questo tunnel sarà lungo. Il 2018 . conclude il sindacalista Fiom - , che doveva essere l'anno della piena occupazione, per ora è invece l'anno in cui il lavoro frena e aumentano gli ammortizzatori sociali".