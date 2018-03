Fca, altra cassa integrazione nel gruppo per 1400

Torino, 15 mar. - La Fiom-Cgil rende noto che questa mattina, giovedì 15 marzo, Fca ha comunicato, replicando quanto annunciato ieri per gli Enti Centrali di Mirafiori, il ricorso alla cassa integrazione ordinaria per diverse realtà torinesi del Gruppo: per i 614 lavoratori del Centro Ricerche (Crf) di Orbassano, per i 562 della Purchasing srl di Mirafiori (società che si occupa di acquisti) e per i 224 di Mopar (ex Ricambi) di None e Volvera. Le giornate di stop saranno quattro: il 9, 26, 27 e 30 aprile.

"Con questo annuncio di cassa, agli oltre 6000 addetti degli Enti Centrali, si aggiungono altri 1400 lavoratori, anche in questo caso per lo più impiegati, per il secondo mese consecutivo - dichiara Federico Bellono, segretario provinciale della Fiom-Cgil - Considerando poi l'estensione a tutto il Polo del lusso dei contratti di solidarietà (Carrozzeria di Mirafiori e Maserati di Grugliasco), ne emerge un quadro che solo chi è in malafede può definire normale".