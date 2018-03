Industria 4.0, Cisco e Italtel insieme al Mecspe di Parma

Roma, 15 mar. - Cisco e Italtel, partner da oltre vent'anni, hanno avviato una collaborazione per accompagnare le aziende anche nell'adozione delle più efficaci tecnologie che permettano loro di abilitare la transizione verso un concetto di Fabbrica Intelligente. In concreto, spiegano le due compagnie, la partnership ha lo scopo di dare vita a un processo di co-innovation Industry4.0 nella forma di un supporto continuativo all'innovazione delle aziende attive con progetti di trasformazione digitale nell`ambito produttivo.

A Mecspe, che si svolgerà alla fiera di Parma dal 22 al 24 marzo, le due imprese saranno presenti congiuntamente nel settore Fabbrica Digitale (Pad. 4.1, Stand A31) per presentare la loro proposizione congiunta attraverso interessanti demo live che accompagneranno i visitatori in un tour virtuale incentrato su: Indychatbot (strumenti di collaborazione sugli impianti industriali. Se la comunicazione uomo macchina può avvenire in modo semplice, secondo un linguaggio naturale, anche in mobilità, allora lo scambio di informazione con gli impianti di produzione risulta ancora più immediato e rivoluzionario. Questo è quanto Italtel Indychatbot si propone di fare: usando l'intelligenza artificiale e gli strumenti di collaborazione Cisco Spark, la soluzione Italtel abilita una efficace comunicazione real time uomo macchina, semplificando anche attività di gestione e manutenzione); Esperto Remoto (Strumenti di collaborazione sugli impianti industriali. L`intervento tempestivo sugli impianti industriali a fronte di guasti o di interventi programmati non sempre si coniuga con l`effettiva disponibilità in loco di risorse altamente specializzate. Strumenti di collaborazione sofisticati, integrati opportunamente con indumenti e accessori di lavoro, possono garantire rapidità d'intervento e migliore distribuzione delle competenze. La soluzione di Esperto Remoto progettata da Italtel integra strumenti di collaborazione Cisco Spark con dispositivi da lavoro indossabili (caschetti, giubbotti) in modo da permettere comunicazione immediata e efficace con esperti remoti, condivisione del punto di vista di chi sta operando sull'impianto, libertà di azione grazie a mani libere da ogni impedimento); Fabbrica connessa (Cisco Connected Factory è una soluzione che comprende architetture collaudate e verificate sul campo, unite a servizi e tecnologie leader di mercato. Si tratta di una soluzione pensata per aiutare le aziende del settore industriale a integrare l'automazione e la gestione di stabilimento con i sistemi aziendali; allestire una rete convergente tra fabbrica e azienda, adatta anche ad ambienti estremi; ridurre i costi e migliorare l`operatività; individuare e risolvere più velocemente i problemi per aumentare la produzione e la disponibilità degli impianti; aumentare la sicurezza attraverso il controllo degli accessi alla rete, con servizi di controllo dell`identità degli utenti e la loro localizzazione).

Inoltre, conclude la nota, Michele Dalmazzoni, Collaboration and Industry digitization leader di Cisco - guidata in Italia dall'amministratore delegato Agostino Santoni -, prenderà parte alla tavola rotonda "Intelligenza Artificiale per processi di Manufacturing" che si terrà il giorno 22 marzo a partire dalle ore 14.30 presso l`Arena Fabbrica Digitale 4.0 (Pad. 4), nel corso della quale saranno presentate testimonianze di vendor internazionali di sistemi di intelligenza artificiale, di fornitori di infrastrutture di networking ed edge computing, di aziende manifatturiere che hanno iniziato ad applicare processi di AI, di esperti di cyber security, di responsabili istituzionali di politiche industriali, per formare il quadro della attuale situazione in Italia sulle applicazioni di AI in area di manufacturing.

(fonte: Cyber Affairs)