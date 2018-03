Civiltà Cattolica: bene del Paese superiore a quello dei partiti

Città del Vaticano, 15 mar. - "I partiti si sono ormai trasformati in grandi collettori di consenso. L`appartenenza e l`identità politica non sono più considerate un valore sociale: lo dimostra il voto che ha premiato la protesta. Per allontanare lo spettro di nuove elezioni con questa legge elettorale, occorre appellarsi a quanti hanno a cuore il futuro del Paese, perché il bene di tutti sia superiore a quello delle singole forze politiche". Lo scrive padre Francesco Occhetta nel prossimo numero della Civiltà cattolica.

"Come ha affermato il presidente Mattarella, 'le sorti del Paese sono comuni'. Ci vuole 'responsabilità' per custodire il bene della democrazia in un tempo di crisi", scrive il gesuita nella rivista stampata con l'imprimatur della Segreteria di Stato vaticana.

"Di Maio e Salvini, nelle loro differenze, sono riusciti a promettere una liberazione dalle schiavitù (politiche) che i cittadini sentono di subire", scrive padre Occhetta; "hanno intercettato le ansie e le rabbie di masse psicologicamente abbandonate e delle parti della società più isolate. Il linguaggio politico di Salvini è stato come un tuono sulle paure, quello di Di Maio è stato simile a un fulmine sulle istituzioni, ma è servito per scaricare a terra le tante tensioni sociali presenti nel Paese. Soltanto il tempo dirà se i loro programmi sono stati un sogno da realizzare o utopie da dimenticare. Entrambi i partiti sono forze populiste ed euroscettiche. Il M5S è contrario alle regole della democrazia rappresentativa e a favore di forme di democrazia diretta. Per questo sono riusciti a far prevalere una visione messianica e moralistica della politica, sacrale e al tempo stesso laicista, una forma moralizzata di antipluralismo, che ha contrapposto l`idea di 'popolo puro' a tutto ciò che è istituzionale".

Quanto al Pd, "lo insegnavano gli antichi, tertium non datur: il bivio davanti al quale si trova il Pd è quello di diventare un medio-piccolo partito, come il partito socialista di Craxi, l`ago della bilancia dei governi degli anni Ottanta e dell`inizio degli anni Novanta. Oppure trasformarsi in una forza di coesione delle anime del centrosinistra. E' presto per dirlo".

"Anche l`elettorato cattolico - il cui voto è stato distribuito su quasi tutte le principali forze politiche scese in campo - è chiamato a una nuova responsabilità", conclude la rivista dei gesuiti. "La fase politica che si è aperta, segnata dall`incertezza e dall`instabilità, è l`occasione per formare una nuova coscienza sociale, capace di distinguere e promuovere le scelte politiche conformi al Vangelo e ai princìpi della Dottrina sociale della Chiesa e di fare obiezione di coscienza sulle altre".