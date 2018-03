Roma, 15 mar. - "Dobbiamo reggere dentro il Pd, non fondare altri partiti e ricostruire una comunità dentro il Pd. Se non siamo davanti al carro dell'innovazione anche in politica è difficile essere innovatori, un giovane non aderisce a una formazione politica che sembra una lobby". Lo ha detto Michele Emiliano (Pd) intervistato a Rainews 24 ribadendo che "se qualcuno dovesse essere di ostacolo a una visione più ampia dentro il Pd non ha il diritto di essere il capo o il vice capo del Pd".