Siria, Ong: 7 morti e 25 feriti in bombardamenti turchi su Afrin

Roma, 15 mar. - E' di almeno 7 morti e 25 feriti il bilancio provvisorio di un bombardamento dell'esercito turco sulla città di Afrin, capoluogo dell'omonimo cantone curdo nel Nord-ovest della Siria sottoposto ad una vasta offensiva lanciata dalle truppe di Ankara lo scorso 20 gennaio per "ripulire" l'enclave curda dalle Unita di Difesa del Popolo (Ypg), milizie sostenute da Washington ma considerata dalle Turchia una organizzazione "terroristica", come ha riportato l'Osservatorio siriano per i diritti umani.

L'Osservatorio che è una ong che conta su una estesa rete di attivisti, ha pubblicato anche un video dall'interno della città di Afrin nel quale si vedono case di civili, - secondo l'ong - che vengono martellati dall'artiglieria. Nel filmato si vedono vittime civili, tra cui anche 3 bambini che vengono coperti da una donna, con una voce fuori campo che in lingua curda afferma "Oggi è il 14 marzo 2018 e questo è quel che fa il Signor Erdogan (il presidente turco Recep Tayyip, ndr) il suo esercito prende di mira gli edifici dove stanno i civili".