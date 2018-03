Migranti, Ciracì a forum di Cras Montana su Mediterraneo

Roma, 15 mar. - L`onorevole Nicola Ciracì, presidente del gruppo di amicizia parlamentare Italia-Regno del Marocco, farà parte della delegazione del nostro Paese al Forum de Crans Montana che si terrà dal 15 marzo a Daklha nel sud del Marocco dal titolo 'L`Africa e la cooperazione Sud-Sud'.

Al Forum partecipano 160 nazioni e 45 organizzazioni mondiali. Diverse saranno le tematiche trattate: dal Mediterraneo, ai cambiamenti climatici, alla condizioni delle donne, alla sicurezza alimentare, ai fenomeni migratori sino alle nuove leadership mondiali argomento del tavolo tematico a cui parteciperà Ciracì interverrà in rappresentanza dell`Italia. Al Forum parteciperà il Re del Marocco Mohammed VI e tutti i maggiori rappresentanti dei governi panafricani. Ciracì ha sottolineato come migliorare alimentazione, sanità e istruzione per i giovani e per le donne nord africane vuol dire frenare l`immigrazione senza fine; così come rinsaldare i rapporti tra i vari paesi del Mediterraneo vuol dire togliere spazio agli estremismi, al radicalismo e al terrorismo, per questo servono nuove leadership illuminate e il rilancio dell`euromediterraneo come luogo di unità politica.