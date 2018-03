Tim: Elliott chiede revoca 6 consiglieri, in sua lista Gubitosi

Milano, 15 mar. - Il fondo Elliott esce allo scoperto e chiede l'integrazione dell'agenda dell'assemblea degli azionisti del 24 aprile con la revoca dei manager Vivendi, ma non del Ceo Amos Genish, e la nomina di sei nuovi consiglieri, tra cui Luigi Gubitosi e Fulvio Conti. E' quanto si legge in una nota del gruppo di tlc.

Tim comunica di aver ricevuto dai soci Elliott International, Elliott Associates e The Liverpool Limited Partnership richiesta di integrazione dell'agenda dei lavori dell'assemblea degli azionisti, già convocata per il 24 aprile, mediante inserimento dei seguenti due argomenti: revoca di sei amministratori nelle persone di Arnaud Roy de Puyfontaine, Herve Philippe, Frederic Crepin, Giuseppe Recchi, Felicite Herzog e Anna Jones e la nomina di sei amministratori nelle persone di Fulvio Conti, Massimo Ferrari, Paola Giannotti De Ponti, Luigi Gubitosi, Dante Roscini e Rocco Sabelli, in sostituzione di quelli revocati.