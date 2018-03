Lufthansa: risultati record per il 2017, alza cedola a 0,80 euro

Roma, 15 mar. - Lufthansa ha chiuso il 2017 con risultati record. I ricavi sono risultati in crescita del 12,4%, a 35,6 miliardi di euro, grazie all'andamento delle compagnie aeree del gruppo, compreso il cargo. Il cda del gruppo ha deciso di aumentare il dividendo del 60% a 0,80 euro per azione. Bene anche l'adjusted Ebit, cresciuto di circa 70% e arrivato a quota 3 miliardi di euro.

Per l'esercizio in corso, la compagnia stima ricavi unitari stabili e un adjusted Ebit leggermente inferiore rispetto al livello record del 2017.

"Gli sforzi compiuti negli ultimi anni stanno dando i loro frutti. Abbiamo raggiunto il miglior risultato nella storia della nostra azienda. Il 2017 è stato un anno molto buono per i nostri clienti, i nostri dipendenti e i nostri azionisti - afferma Carsten Spohr, presidente del comitato esecutivo e Ceo di Lufthansa -. L'anno scorso siamo stati in grado di ridurre nuovamente i costi, mentre allo stesso tempo siamo diventati la prima e l'unica compagnia aerea europea ad aver ottenuto una valutazione a cinque stelle. Stiamo abbassando i nostri costi laddove ciò non influisce sul cliente e contemporaneamente investiamo ulteriormente nella qualità dei nostri prodotti e servizi".