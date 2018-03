Nordcorea, ministro Esteri in viaggio verso la Svezia

Roma, 15 mar. - Il ministro degli Esteri nordcoreano Ri Yong Ho ha fatto tappa scalo oggi a Pechino, prima di recarsi in Svezia, un paese che rappresenta gli interessi statunitensi a Pyongyang, mentre la Corea del Nord e gli Stati Uniti si preparano a organizzare un vertice storico tra il leader Kim Jong Un e il presidente Donld Trump. Il ministero degli Esteri cinese ha confermato che il capo della diplomazia nordcoreana ha fatto scalo a Pechino durante il giorno per prendere un volo per Stoccolma.

Ri Yong Ho incontrerà la sua controparte svedese Margot Wallström oggi e domani, hanno confermato le autorità scandinave. Il ministero degli Esteri svedese ha dichiarato in una nota che "le discussioni si concentreranno sul ruolo della Svezia come potenza consolare degli Stati Uniti, del Canada e dell'Australia" a Pyongyang.

Ri è accompagnato da Choe Kang Il, vice direttore generale del dipartimento nordamericano del ministero degli Esteri nordcoreano, secondo l'agenzia di stampa sudcoreana Yonhap. "Non possiamo escludere la possibilità di contatto tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti" durante la visita di Ri in Svezia, ha commentato una fonte nella capitale cinese all'agenzia Yonhap.

(fonte afp)