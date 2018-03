Grillo-Toninelli a Berlusconi: parlamentari M5s non in vendita

Roma, 15 mar. - "Silvio Berlusconi è un uomo disperato. Sa, e lo ha ammesso, che se si dovesse tornare a votare questa volta il MoVimento 5 Stelle prenderebbe il 40% e questo lo terrorizza. Per questo sta già cercando di fare campagna acquisti presso gli altri gruppi parlamentari. Infatti, avrebbe detto ai suoi di convincere quanti più deputati e senatori del MoVimento 5 Stelle a passare con lui. All'ex premier diciamo subito una cosa: i nostri parlamentari non sono in vendita". Lo scrivono sul blog delle stelle Giulia Grillo e Danilo Toninelli, capigruppo M5s alla Camera e al Senato.

"All'ex premier vogliamo dire che istituiremo il vincolo di mandato, come promesso, per evitare proprio i cambi di casacca e i voltagabbana. E' una delle priorità del nostro programma che noi rispetteremo. Queste dichiarazioni di Berlusconi dimostrano che il centrodestra non parla di programmi, ma litigano fra loro per decidere chi sia il leader. E Berlusconi, che vuole fare campagna acquisti, dimostra che non ha imparato la lezione". (Segue)