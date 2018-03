Bce pubblica addendum su crediti in sofferenza delle banche... -2

Roma, 15 mar. - La vigilanza bancaria della BCE si legge ancora nella nota - ha considerato prioritario il rischio di credito a partire dalla sua valutazione complessiva del 2014 e ha intensificato il suo lavoro sul rischio di credito negli ultimi due anni. Livelli elevati di NPL influenzano il capitale e il finanziamento delle banche, riducono la loro redditività, distruggono le risorse che potrebbero essere utilizzate in modo più efficace e inibiscono l'offerta di credito a famiglie e imprese. Affrontare gli NPL è quindi importante sia per la redditività delle banche che per le prestazioni macroeconomiche.

L'addendum tratta i prestiti classificati come NPL in linea con la definizione dell'Autorità bancaria europea (Eba) dopo il 1 ° aprile 2018.

Durante il dialogo di supervisione, la BCE discuterà con ciascuna banca le divergenze dalle aspettative di accantonamento prudenziale stabilite nell'addendum. Dopo questo dialogo e tenendo conto della situazione specifica della banca, la vigilanza bancaria della BCE deciderà, caso per caso, se e quali misure di vigilanza siano appropriate. Il risultato di questo dialogo sarà incorporato, per la prima volta, nel processo di revisione e valutazione (SREP) 2021. Le banche dovrebbero utilizzare il tempo necessario per prepararsi e anche rivedere le politiche e i criteri di sottoscrizione del credito per ridurre la produzione di nuovi crediti in sofferenza, in particolare durante le attuali condizioni economiche favorevoli.

L'addendum è complementare a qualsiasi futura legislazione dell'UE basata sulla proposta della Commissione europea di affrontare i NPLs nel pilastro 1. La proposta della Commissione di un backstop di accantonamento legale è concepita come un requisito vincolante che si applica a tutti gli enti creditizi.

La BCE ha finalizzato il documento, intitolato "Addendum alla BCE Guida alle banche sui crediti deteriorati: aspettative di vigilanza per l'accantonamento prudenziale delle esposizioni deteriorate", a seguito di una consultazione pubblica che si è svolta dal 4 ottobre all'8 dicembre 2017. La BCE ha ha anche pubblicato i commenti dettagliati presentati dalle parti interessate e una dichiarazione di feedback che illustra l'esame della BCE di tali commenti.