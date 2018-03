Bce pubblica addendum su crediti in sofferenza delle banche (npl)

Roma, 15 mar. - La Banca centrale europea (BCE) ha pubblicato oggi l'addendum alle informazioni di riferimento della stessa BCE alle banche sui prestiti in sofferenza (NPL). Lo rende noto un comunicato della Bce specificando che l'addendum integra la guida qualitativa sugli NPL, pubblicata il 20 marzo 2017, e specifica le aspettative di vigilanza della BCE in merito a livelli prudenziali di accantonamenti per nuovi NPL. L'addendum non è vincolante e fungerà da base per il dialogo di vigilanza tra le banche di importanza significativa e la vigilanza bancaria della BCE.

È compito della vigilanza bancaria della BCE - spiega ancora l'istituto di Francoforte - affrontare le vulnerabilità fondamentali delle banche in modo coerente, garantendo un trattamento equo e paritario. In linea con la direttiva sui requisiti patrimoniali, le autorità di vigilanza devono valutare e affrontare i rischi specifici dell'ente che non sono già coperti o che sono insufficientemente coperti dai requisiti prudenziali obbligatori del regolamento sui requisiti patrimoniali (spesso definiti regole del pilastro 1). In particolare, il quadro prudenziale esistente richiede alle autorità di vigilanza di valutare e decidere se le disposizioni delle banche sono adeguate e tempestive da un punto di vista prudenziale. La vigilanza bancaria della BCE pubblica le sue aspettative per consentire alle banche di conoscere il punto di partenza per il dialogo di vigilanza.