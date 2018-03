Appello agenti commercio a Parlamento: adeguare leggi -2

Roma, 15 mar. - "Gli agenti rappresentano l'insostituibile intermediazione del mercato e svolgono un ruolo propulsivo nell'attuale ripresa - ha detto Alberto Petranzan, presidente della Fnaarc - Non chiediamo favoritismi, ma soltanto il giusto adeguamento di leggi e regolamenti che riguardano la categoria".

Una seconda parte della raccolta firme riguarda l'abolizione della carta carburanti (dal primo luglio 2018) e la sua sostituzione con la fattura elettronica per la detrazione del costo e relativo recupero dell'Iva. La Fnaarc chiede che il cambiamento non finisca col penalizzare gli agenti con nuovi costi amministrativi di gestione ed aggravio della burocrazia. Si chiede che le norme attuative prevedano l'utilizzo di POS o di carte finalizzate in grado di semplificare il processo, automatizzando l'emissione della fattura elettronica.