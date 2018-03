Appello agenti commercio a Parlamento: adeguare leggi

Roma, 15 mar. - Duecentocinquatamila agenti e rappresentanti di commercio chiedono al nuovo Parlamento maggiore attenzione per una categoria che è stata duramente colpita dalla crisi economica. Fnaarc, la Federazione nazionale degli agenti e rappresentanti di commercio, aderente a Confcommercio, la più rappresentativa della categoria con 110 Associazioni territoriali, ha avviato in tutta Italia una raccolta firme tra agenti iscritti e non iscritti. La raccolta di firme viene effettuata nelle sedi territoriali della Fnaarc, e proseguirà fino al 30 aprile.

Le richieste della Fnaarc sono: Irap, definizione per legge di cosa si intende per "autonoma organizzazione", assolvendo gli agenti individuali dal pagamento di questa tassa; riduzione della contribuzione Inps per i giovani agenti; attualizzazione del valore di deducibilità per l'acquisto dell'automobile; no all'aumento dell'Iva dal primo gennaio 2019 in sintonia con Confcommercio. (Segue)