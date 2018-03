M5s, Grillo: non mollo, sarò sempre la vostra voce

Roma, 15 mar. - "Ogni giorno mi arrivano così tante e-mail che se per ogni messaggio ricevessi un euro, belin, sarei milionario! Voglio ringraziarvi". Lo scrive Beppe Grillo, sul suo blog.

"Grazie a chi mi racconta i propri pensieri, anche con poche parole. Grazie a chi mi spinge a non mollare (come potrei?!), chi mi dà consigli, invia segnalazioni, chi si ravvede e si complimenta. Grazie anche a chi mi offende perchè non ama il mio modo irruente, vaffanculino a te!" sottolinea con ironia per lanciare poi una promessa: "Io sono sempre con voi e sarò la vostra voce quando non ne avrete più".