Eni consolida record produzione gas nell`offshore dell`Egitto -2

Roma, 15 mar. - Lo sviluppo del giacimento Nooros sarà ottimizzato a medio termine grazie all`estensione in corso della licenza di sviluppo che consentirà la realizzazione di nuovi investimenti. In particolare, l`installazione di una nuova dorsale che collegherà l`area di Nooros con l`impianto di trattamento a terra di El Gamil tra la fine del 2018 e l`inizio del 2019, assicurando gli attuali livelli di produzione a medio termine e massimizzando le riserve recuperabili. Tale azione consentirà, inoltre, sia l`avvio del progetto di Baltim SW (dove Eni detiene una quota del 50% attraverso la controllata IEOC, mentre il restante 50% è detenuto da BP) sia la rapida messa in produzione del futuro potenziale esplorativo dell`area del Delta del Nilo.

Nella concessione Nile Delta, nella quale si trova Nooros, Eni detiene una quota del 75% attraverso la controllata IEOC Production BV, mentre il restante 25% è detenuto da BP. La società è presente in Egitto dal 1954 ed è il principale produttore del paese con una produzione equity di oltre 250.000 barili di olio equivalente al giorno.