Cottarelli: mercati tranquilli, no scossoni.Preoccupa guerra dazi

Roma, 15 mar. - "Non mi aspetto scossoni nell`immediato; sono preoccupato che nel giro di due anni ci sia uno shock esterno che causi una recessione che ci troverebbe impreparati". Carlo Cottarelli, economista, ex Commissario alla Spending Review, ai microfoni di '6 su Radio 1' commenta le reazioni dei mercati nel post elezioni. "Nell'immediato i mercati sono tranquilli perché hanno grossa liquidità - prosegue Cottarelli - le banche hanno molto denaro perché la Bce e le altre banche mondiali continuano a mantenere questa liquidità elevata ma il fattore ancora più importante è che l`economia mondiale europea, italiana, è in crescita. Quando l`economia è in crescita, i mercati sono contenti, anestetizzati da questa situazione, ma i mercati finanziari cambiano idea molto rapidamente. Quello che può far cambiare idea può essere una recessione magari scatenata da una guerra sui dazi e questo può succedere, anche se non si sa esattamente quando".

Alle voci che indicano il suo nome come possibile candidato alla guida di un governo di transizione, Cottarelli risponde: "Sembra più facile che mi facciano giocare come centravanti dell`Inter al posto di Icardi. È un`ipotesi talmente lontana che non ci penso". Ma al conduttore che conclude dicendo "quindi è una risposta positiva?" Cottarelli risponde con un sorriso.