Gb, Mosca: da caso Skripal "situazione assolutamente pericolosa"

Mosca, 15 mar. - Una "situazione assolutamente pericolosa" si è creata intorno al caso Sergei Skripal. Lo ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, rispondendo ad Askanews. Zakharova accusa Londra di "mancanza di responsabilità", "mancanza di comunicazione", "sembra di essere in un talk show tv".

Zakharova ha detto che non esiste una scala per valutare la pericolosità di situazioni internazionli ma "certo, quando il primo ministro di un Paese con il nucleare va in Parlamento e annuncia un ultimatum di 24 ore per un altro Paese...".

La diplomatica tuttavia non ha escluso che ci siano delle motivazioni "interne", per la cosiddetta guerra delle spie. "Possibile che la May volesse mostrarsi un leader forte, all'interno del Paese", ha spiegato Zakharova.