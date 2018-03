Generali, Donnet: guardiamo a M&A se accelera nostra strategia

Milano, 15 mar. - "Su quello che fanno gli altri non ho commenti da fare. Noi stiamo implementando la nostra strategia, che è molto chiara, con grande disciplina e con molto successo. Ho sempre detto che guardiamo a operazioni di M&A se ci consentono si implementare nostra strategia. E su questo non c'è cambiamento". Così il group Ceo di Generali, Philippe Donnet, in un briefing telefonico con le agenzie di stampa sui risultati 2017 ha replicato alla richiesta di commentare l'acquisizione della statunitense XL Group da parte del gruppo francese Axa.