Generali, Donnet: ben posizionati per raggiungere target 2018

Milano, 15 mar. - "Gli eccellenti risultati che presentiamo oggi confermano la validità e l'efficacia del nostro piano strategico nell'attuale contesto di mercato. Siamo quindi perfettamente posizionati per raggiungere tutti gli obiettivi che ci eravamo fissati per il 2018". Lo ha dichiarato il group Ceo di Generali, Philippe Donnet, commentando i risultati dell'esercizio 2017 diffusi oggi, che consentono al cda di proporre all'assemblea di aprile dividendo pari a 0,85 euro per azione, in aumento del 6% rispetto agli 0,80 euro dell'esercizio precedente.

"L'eccellenza tecnica nei rami danni e vita, i risultati delle attività di Investments, Asset & Wealth Management, il raggiungimento della riduzione dei costi con due anni di anticipo hanno consentito di migliorare ulteriormente il risultato operativo, il più alto di sempre. Nel 2017, il Gruppo ha portato avanti progetti importanti, come il lancio della nuova strategia sull`asset management, l`ottimizzazione del posizionamento internazionale, il complesso e fondamentale riassetto del business in Germania - tutte iniziative che contribuiscono a rafforzare in modo significativo il nostro gruppo", ha aggiunto Donnet.

"Questi risultati, ottenuti grazie all`impegno quotidiano e alla passione dei nostri colleghi, agenti e collaboratori, ci consentono di guardare con fiducia al futuro e di creare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder", ha concluso Donnet.