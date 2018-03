Generali: utile netto 2017 a 2,1 mld (+1,4%), dividendo +6%

Milano, 15 mar. - Il gruppo Generali ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile netto che supera i 2,1 miliardi di euro, in crescita del +1,4% rispetto al 2016. Record per il risultato operativo, salito a 4,89 miliardi (+2,3%), grazie al ramo Vita, alle attività di Investments, Asset & Wealth Management e al raggiungimento anticipato dell'obiettivo di riduzione dei costi. Il cda proporrà all'assemblea di aprile la distribuzione di un dividendo per azione pari a 0,85 euro, in crescita del 6% dai 0,80 euro per l'esercizio 2016.

Sempre lo scorso esercizio, informa un comunicato, il RoE operativo si è attestato al 13,4%, "in linea con l`obiettivo del piano strategico (>13%)". Il Combined Ratio è risultato pari a 92,8%, confermandosi "il migliore tra i peers".

