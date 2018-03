Roma, 15 mar. - Quello siglato da Leonardo con il Qatar da oltre 3 miliardi di euro per l`acquisto di 28 elicotteri medi bimotore multiruolo NH90 "è il più grande contratto per elicotteri mai siglato". Lo ha detto l'ad di Leonardo, Alessandro Profumo, in conference call con gli analisti.

Il contratto, ha aggiunto Profumo, "è molto importante per noi" perché il settore degli elicotteri "è per noi un'area prioritaria".