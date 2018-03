Generali, titolo corre in Borsa (+2%) dopo risultati 2017

Milano, 15 mar. - Corre in Borsa il titolo Generali dopo la diffusione questa mattina a mercati chiusi dei risultati 2017. Intorno alle 9.30, il Leone di Trieste segna un rialzo del +2,06% a 15,63 euro.

Il 2017 si è chiuso per il gruppo Generali con un utile netto di oltre 2,1 miliardi di euro (+1,4% sul 2016) e un risultato operativo record a 4,89 miliardi (+2,3%). Il cda proporrà all'assemblea di aprile un dividendo per azione di 0,85 euro, in crescita del 6% dai 0,80 euro per l'esercizio 2016.