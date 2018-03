Avvenire: il Pd stimoli maturazione da populisti a popolari

Roma, 15 mar. - Il Pd "dovrebbe assumersi il compito di stimolare, dall`esterno, la maturazione dei vincitori da populisti a popolari". Lo scrive Fulvio De Giorgi in un editoriale di Avvenire.

"Ricordate le 'convergenze parallele' di Moro e Fanfani? Si può fare tutta l`ironia che si vuole, ma l`apparente bizantinismo dell`espressione voleva dire che si apriva un processo complesso e difficile", scrive l'editorialista del quotidiano dei vescovi, che avanza poi "due riflessioni che sono, evidentemente, anche auspici, per il bene comune del Paese, che non può essere lasciato per troppo tempo nella debolezza di governo (in un momento difficile per la stessa Europa, forse costretta a gravi guerre commerciali) né sottoposto allo stress di elezioni anticipate ripetute che potrebbero mettere a rischio lo stesso sistema democratico".

Prima considerazione, "finché il Pd (o se vogliamo tutta la Sinistra) rimarrà in una fase implosiva, autodistruttiva, chiusa in un`autoreferenzialità suicidaria di rancori e di veti, tutto il sistema politico sarà più debole. Prima il Pd (o la Sinistra) esce dalla sua crisi interna meglio è per tutti. E "al di là delle procedure (congressuali o no) deve ritrovare un`unità reale e non un armistizio ipocrita. Ciò significa una nuova segreteria extrarenziana, ma non anti-Renzi".

La seconda considerazione "riguarda la ricerca di alleanze di governo. Due dei tre 'poli' emersi, come già nel 2013, anche con queste elezioni hanno la responsabilità di provarci. Cerchi Matteo Salvini di vedere se trova alleanze con il M5s o con il Pd e cerchi Luigi Di Maio di fare altrettanto verso il centrodestra o verso il Pd: chi ha più filo da tessere, tessa. Il M5s dovrebbe però acquisire la capacità di portare l`innovazione anche sul piano delle alleanze di governo, superando la sua visione monocolore con un di più di consapevolezza democratica (non ha Di Maio evocato De Gasperi? impari da lui). E, d`altra parte, come la Dc con Moro ha assolto il compito di 'democratizzare' i partiti marxisti (prima il Psi e poi perfino il Pci), così oggi il Pd, se è il grado di assolvere un ruolo storico di primaria grandezza, dovrebbe assumersi il compito di stimolare, dall`esterno, la maturazione dei vincitori da populisti a popolari. Compito per il Pd non facile, certo: ma chiaro e alto, e che può avere successo non malgrado il suo stesso miglior patrimonio di ideali, di idee, di competenze, ma grazie a esso".