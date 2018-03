Generali, Donnet: su Leben siamo vicini a una decisione

Milano, 15 mar. - In Germania il gruppo Generali è vicino a una decisione sulla controllata Generali Leben, che ha un portafoglio Vita di oltre 40 miliardi di euro. "Su Leben stiamo facendo ancora una valutazione. Abbiamo messo la compagnia in run-off e dobbiamo scegliere tra due opzioni: una gestione interna del run-off oppure una cessione di questa compagnia. Ci avviciniamo a una decisione, quando sarà presa sarete informati", ha dichiarato al riguardo il group ceo di generali, Philippe Donnet, in un briefing telefonico con le agenzie di stampa sui risultati del 2017.