Mosca, 15 mar. - Londra non ha utilizzato alcun meccanismo "legale", basato sul diritto internazionale in relazione all'avvelenamento di Sergei Skripal. Lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, sottolineando che questa è una "provocazione internazionale colossale". La portavoce del ministero degli Esteri ha anche avvertito che non un solo media britannico lavorerebbe in Russia se il canale televisivo RT fosse chiuso in Gran Bretagna.