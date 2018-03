Milano, 15 mar. - Il gruppo Generali presenterà il nuovo piano strategico il 21 novembre prossimo in occasione di un 'Investor Day' a Milano. "Il 21 novembre 2018, in un Investor Day a Milano, presenteremo la nuova strategia per il nostro gruppo", ha annunciato il group Ceo di Generali, Philippe Donnet, in un briefing telefonico con le agenzie di stampa sui risultati del 2017 .