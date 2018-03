Elezioni, Donnet: istituzioni solide, garantiscono stabilità Paese

Milano, 15 mar. - Il group Ceo di Generali, Philippe Donnet, è fiducioso che in Italia si possa individuare una soluzione per la formazione di un nuovo governo, dopo le elezioni del 4 marzo scorso, e confida nella stabilità del Paese. "Guardo quello che sta succedendo con con grande attenzione e direi anche con grande fiducia, perchè le istituzioni italiane nel passato sempre sono state molto solide e lo saranno anche nel futuro e saranno in grado di garantire una certa stabilità di questo Paese", ha affermato in un briefing telefonico con la agenzie di stampa sui risultati 2017 del gruppo.

"Quindi - ha ribadito - sono fiducioso. E poi l'Italia è una democrazia e in democrazia ci sono le elezioni, non vedo le elezioni come un rischio".