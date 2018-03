Fca: -4,3% vendite in Europa, quota scende al 7,4% -2

Roma, 15 mar. - Risultati positivi per Fca in Germania (vendite al +5,5 per cento), in Francia (+13,9 per cento in un mercato in crescita del 4,3 per cento) e in Spagna, dove il Gruppo aumenta i volumi del 10,6 per cento.

Nel complesso, sottolinea Fca, a febbraio si sono registrati ottimi risultati per Alfa Romeo (immatricolazioni in aumento del 17,1 per cento a febbraio e del 20,7 per cento nel progressivo) e soprattutto per Jeep: +50,2 per cento nel mese e +59,8 nel bimestre. La 500, quasi 15.400 registrazioni a febbraio, il 15,3 per cento in più rispetto a un anno fa, e Panda si confermano le due vetture più vendute del segmento A, con una quota insieme vicina al 30 per cento. Quasi 17.900 le immatricolazioni della 500X nei primi due mesi del 2018, l`11,3 per cento in più rispetto a un anno fa. Bene anche Tipo: poco meno di 19.800 registrazioni nel bimestre, con una crescita pari al 4 per cento rispetto ai primi due mesi del 2017. Positivi risultati per Compass in casa Jeep, e per Stelvio tra le Alfa Romeo.