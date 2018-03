Caso Skripal, stampa russa: May "avvelena" rapporti con Mosca

Mosca, 15 mar. - La stampa russa ha accusato oggi il primo ministro britannico Theresa May di "avvelenare" i rapporti con Mosca dopo che Londra ha annunciato una serie di sanzioni contro la Russia in risposta all'avvelenamento di una ex spia russa in Inghilterra.

"Theresa May ha avvelenato le relazioni tra Mosca e Londra", titola il quotidiano Nezavisimaya Gazeta, mentre la Rossiyskaya Gazeta denuncia la "reazione nervosa" della leader britannica che "ha scelto lo scontro con Mosca".

"La crisi delle relazioni tra Mosca e Londra ha raggiunto un nuovo picco", scrive il quotidiano Kommersant, accusando le autorità britanniche di "cercare risposte tossiche" all'avvelenamento dell'ex spia russa. "Theresa May ha cercato di accusare la Russia di tutti i peccati nel suo discorso al Parlamento", commenta invece il popolare quotidiano Komsomolskaya Pravda. Secondo Izvestia, la Russia "risponderà almeno simmetricamente all'espulsione di 23 diplomatici russi".

"Ma la reazione russa potrebbe essere anche più globale", sottolinea il giornale citando fonti diplomatiche. "Preparati per la risposta!" avverte. Il popolare quotidiano Moskovsky Komsomolets prevede inoltre "un lungo periodo di congelamento" nelle relazioni russo-britanniche, ma "la Russia", sostiene, "sarà in grado di sopportare tutto questo a testa alta".

(fonte afp)