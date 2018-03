Mosca: Tillerson non ha perso il posto a causa del caso Skripal

Mosca, 15 mar. - La Russia non ha motivo di aspettarsi maggiore morbidezza nei confronti di Mosca nel caso di avvelenamento dell'ex ufficiale dei servizi segreti militari GRU Sergei Skripal in Gran Bretagna, con l'arrivo di un nuovo segretario di Stato americano, ma comunque non pensa che Rex Tillerson abbia perso il suo posto a causa di questo caso. Lo ha dichiarato il rappresentante permanente della Russia presso l'Unione europea Vladimir Chizhov.

Dopo le dimissioni di Rex Tillerson, Donald Trump si è offerto di nominare il direttore della CIA Mike Pompeo a questa carica. "Sono convinto che lui (Rex Tillerson - ndr.) abbia perso il posto di Segretario di Stato non a causa di questo episodio (il caso di Skripal, ndr). Questo in primo luogo. In secondo luogo, non ho motivo di aspettarmi una maggiore morbidezza nell'approccio (verso la Russia) del suo successore ", ha detto Chizhov in un'intervista al canale televisivo Euronews.