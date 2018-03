Generali, Donnet: da programma cessioni oltre 1 mld proventi

Milano, 15 mar. - Il gruppo Generali prevede di superare l'obiettivo di un miliardo di euro di proventi da cessione di asset non strategici previsto dal piano industriale. Lo ha detto il group Ceo, Philippe Donnet, confermando che il piano di dismissioni sarà completato entro fine 2017. "Il programma è ancora in corso e sarà completato alla fine di questo anno, come previsto. L'importo di un miliardo di proventi previsto sarà probabilmente superato", ha affermato Donnet in un briefing telefonico con le agenzia di stampa sui risulatti 2017.