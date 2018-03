Roma, 15 mar. - In calo le immatricolazioni Fca in Europa. A febbraio le nuove auto vendute sono state 83.065 in diminuzione del 4,3%. La quota scende dall'8 al 7,4%. Nei primi due mesi le immatricolazioni sono state 166.822 (-1,6%) e la quota è passata dal 7,5% al 7%.