Roma, 15 mar. - "In assemblea viene nominato un segretario con una maggioranza diversa da quella attuale, a me casomai può interessare correre al congresso normale con le primarie": così Nicola Zingaretti, governatore del Lazio, in un colloquio con La Stampa.

"Il tema non è cambiare il segretario di questo Pd, ma costruire insieme un progetto nuovo".