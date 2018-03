Russia all'Onu: insignificanti ultimatum Gb, niente da temere

Mosca, 15 mar. - Il rappresentante permanente della Russia presso l'ONU Vassily Nebenzia ha affermato che la Russia respinge le accuse della Gran Bretagna sull'avvelenamento della ex spia russa Sergei Skripal e ritiene insignificanti gli ultimatum di Londra.

Mosca inoltre ha chiesto nella riunione di ieri al Consiglio di sicurezza un ritorno ai requisiti della convenzione sulle armi chimiche e ha ribadito di volere le prove dell'avvelenamento. "Siamo pronti per una tale indagine. Non abbiamo nulla da nascondere o temere", ha dichiarato nella riunione tesissima in cui gli Stati Uniti si sono schierati con Londra.