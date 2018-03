Generali, Donnet: ben posizionati per raggiungere target 2018 -2

Milano, 15 mar. - Riguardo all'outlook per l'esercizio 2018, nel comunicato sui conti 2017 diffuso oggi si legge poi che "in un contesto macroeconomico e finanziario in ripresa, ma ancora caratterizzato da bassi tassi di interesse e incertezza sui mercati finanziari, il gruppo proseguirà l`esecuzione disciplinata del proprio piano strategico".

Nel segmento Vita il gruppo "continuerà l`attività di ribilanciamento del portafoglio con l`obiettivo di ottimizzarne la profittabilità e consentire un`efficiente allocazione del capitale, attraverso la semplificazione e innovazione della gamma di soluzioni di prodotto". Nel Danni, "nonostante il contesto di forte pressione competitiva, si prevede una raccolta premi in crescita".

Le iniziative sopra descritte, conclude il comunicato, permetteranno al gruppo di "contrastare il prolungato scenario di bassi tassi di interesse e di favorire la crescita, confermando gli obiettivi prefissati nel piano strategico".