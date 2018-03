Russia, Amnesty: aumento repressione contro opposizione -7

Roma, 15 mar. - "Questa campagna elettorale è segnata da massicci attacchi contro chi critica il presidente Putin e le azioni di rappresaglia per intimidire gli attivisti dell'opposizione stanno diventando sempre più intense via via che le elezioni si avvicinano", ha sottolineato Krivosheev.

"Chiediamo che tutti i manifestanti e gli attivisti politici arrestati solo per aver esercitato pacificamente i loro diritti alla libertà di espressione e di manifestazione siano rilasciati immediatamente e senza condizioni", ha concluso Krivosheev.