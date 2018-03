Russia, Amnesty: aumento repressione contro opposizione -5

Roma, 15 mar. - Il coordinatore dell'ufficio di Navalny di San Pietroburgo, Denis Mikhailov, è stato arrestato il 31 gennaio e condannato a 30 giorni di detenzione amministrativa dopo la manifestazione dello "sciopero degli elettori" nella città. Accusato di aver organizzato un "raduno non autorizzato", è stato rilasciato il 2 marzo solo per essere nuovamente arrestato poche ore dopo, stavolta per "aver partecipato" all'evento, e condannato ad altri 25 giorni di carcere.

"Denis Mikhailov non è stato arbitrariamente privato della libertà in un'occasione, ma in due. Questa reiterata violazione dei suoi diritti esemplifica il clima sempre più ostile in cui s'imbatte chi manifesta pacificamente alla vigilia delle elezioni", ha commentato Krivosheev. (Segue)