Russia, Amnesty: aumento repressione contro opposizione -4

Roma, 15 mar. - L'accusa si riferisce alle manifestazioni dello "sciopero degli elettori", svoltesi il 28 gennaio in oltre 100 città russe a sostegno del boicottaggio delle elezioni. A Mosca, Navalny si era visto rifiutare l'autorizzazione a tenere la manifestazione in centro città e lui e decine di suoi sostenitori erano stati arrestati per alcune ore e poi rilasciati.

Secondo fonti della polizia, il ruolo di Volkov nell'organizzazione del raduno di Mosca sarebbe consistito in due retweet che indirettamente incoraggiavano le persone a parteciparvi. Uno era un tweet postato da Navalny mentre era in corso il suo arresto, l'altro un link a una diretta web della manifestazione. (Segue)