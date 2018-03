Usa, eredi Harper Lee fanno causa a Broadway: violato contratto -2

New York, 15 mar. - Nelle carte della causa si legge che la conversazione a febbraio qualche volta si è scaldata, ma che i due poi non sono riusciti ad arrivare a un accordo. Per Rudin tuttavia non c'è alcuna violazione del contratto. Anzi, la decisione di cambiare alcune parti è molto importante per rendere attuale un libro pubblicato 58 anni fa, "altrimenti non interesserebbe a nessuno", ha detto Rudin.

Harper Lee ha firmato il contratto nel giugno del 2015, otto mesi prima della sua morte avvenuta quando aveva 89 anni. Per i diritti ha ricevuto 100.000 dollari e i suoi eredi riceveranno buona parte dei guadagni della vendita dei biglietti, conclude il New York Times.