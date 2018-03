Usa, eredi Harper Lee fanno causa a Broadway: violato contratto

New York, 15 mar. - Uno degli spettacoli di Broadway più attesi dell'anno, l'adattamento dello sceneggiatore Aaron Sorkin del romanzo di Harper Lee "Il buio oltre la siepe", potrebbe essere bloccato. Infatti gli eredi della scrittrice hanno fatto causa alla versione di Sorkin, sostenendo che sia troppo distante dalla storia originale. La denuncia è stata presentata martedì a una corte federale in Alabama, scrive il New York Times: l'accusa sostiene che l'opera dello sceneggiatore violi il contratto firmato da Lee e dai produttori di Broadway, che prevede che i personaggi e gli avvenimenti restino fedeli a quelli del romanzo pubblicato nel 1960 e diventato famosissimo anche grazie alla versione di Hollywood del 1962 con Gregory Peck.

La controversia principale è legata al personaggio dell'avvocato Atticus Finch - Peck nella versione cinematografica - che vedrebbe rivisitata la sua immagine puramente eroica contenuta nel romanzo. Già a febbraio l'avvocato Tonja B. Carter, il legale che Harper Lee ha nominato per gestire il suo patrimonio letterario, ha incontrato uno dei produttori dello spettacolo di Broadway, Scott Rudin, sostenendo di avere forti dubbi sulla sceneggiatura.(Segue)