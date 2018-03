Tunisia si propone come hub IT: pronti a partenariati con Italia

Roma, 14 mar. - La Tunisia punta sul digitale come motore di trasformazione socio-economica, con l'ambizione di diventare un hub per i mercati africani, ed è pronta a sostenere sinergie tra le proprie aziende e quelle italiane per dar vita a partenariati capaci di andare in altri mercati dell'Africa sub-sahariana. E' quanto ha detto l'ambasciatore tunisino in Italia, Moez Sinaoui, alle aziende italiane presenti oggi all'incontro organizzato in collaborazione con Confindustria Assafrica&Mediterraneo intitolato, appunto, "Partenariato Tuniso-Italiano nel settore delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione: Potenzialità e Prospettive".

Da parte sua, il presidente di Confindustria Assafrica&Mediterraneo, Giovanni Ottati, ha invitato le aziende a cogliere tale opportunità per rimediare alla "scarsa presenza italiana" nel paese del Nord Africa. Un paese "strategico non solo a livello bilaterale, ma in un quadro di relazioni nel Mediterraneo e in Africa", ha rimarcato Ottati, secondo cui l'Italia deve puntare "a un partenariato a livello industriale capace di contrastare la concorrenza internazionale, in una relazione win-win". (Segue)