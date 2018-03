Tim, Mediobanca: da cessione rete valore solo a breve

Milano, 14 mar. - Per Telecom Italia privarsi della propria infrastruttura di rete sarebbe come cedere una gallina dalle uova d'oro: è quindi molto improbabile ipotizzarne una cessione in toto. E' la conclusione alla quale conduce uno studio realizzato da R&S Mediobanca sul settore europeo delle tlc, che tratteggia un 'case history' tracciando un identikit della futura società della rete che prende spunto dal modello britannico di Openreach, la più profittevole divisione dell'intero gruppo British Telecom.

Nell'esercizio 2016-2017, Openreach ha sviluppato un fatturato complessivo di 5,95 miliardi di euro (di cui 3,54 mld internamente), con un rapporto tra Ebitda e fatturato del 51,5%, il valore più elevato tra le unità di business del gruppo Bt. Questo, secondo le stime degli esperti di Mediobanca, porta a ipotizzare per la Netcom di Tim un fatturato di 3,5 miliardi di euro, con un Mol di 1,8 miliardi e un rapporto mol/fatturato al 52% (con 20mila dipendenti e 127 milioni di cavi e fibra posati). L'eventuale cessione in blocco di Netcom potrebbe portare valore nell'immediato, ma ne sottrarrebbe sul lungo termine. Più vantaggiosa potrebbe essere allora la strada della quotazione, con un collocamento parziale in Borsa, che consentirebbe di avere sia un introito immediato che di continuare a beneficiare in futuro dell'ottima redditività dell'asset.