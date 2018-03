Tlc, Mediobanca: Italia a vertici Europa per telefonia mobile

Milano, 14 mar. - In base ai dati di giugno 2017, l'Italia è ai vertici in Europa per numero di clienti della rete mobile a quota 98,9 milioni, in crescita del +0,7% rispetto a fine 2016. Sempre stando al giugno scorso, gli accessi alla rete fissa (voce più dati) sono stati pari a 20,5 milioni (+1,3%) ma in diminuzione del 6,4% rispetto al 2012. Risultano in controtendenza solo gli accessi in banda larga su rete fissa, aumentati del +3,9% nei primi 6 mesi del 2017 e del +13,2% nel quinquennio 2012-16, passando da 13,8 a 16,2 milioni di linee a fine giugno 2017. Lo riporta l'indagine annuale condotta da R&S (area Studi Mediobanca) sul settore delle telecomunicazioni in Italia e in Europa.

L'Italia si colloca tra i Paesi con il più ampio tasso di penetrazione di fonia mobile (144%) - dietro soltanto a Russia (172%) e Svezia (149%) - ma ha una modesta penetrazione del 4G per la trasmissione dati su rete mobile (26% delle sottoscrizioni complessive) e una bassa diffusione di linee fisse con 34 connessioni ogni 100 abitanti rispetto alle 61 per il Regno Unito. Non particolarmente elevata (72% contro il 92% in Uk e l`81% in Germania) anche la copertura broadband in modalità superveloce (uguale o superiore a 30 Mbit al secondo).