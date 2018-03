Industria 4.0 per aumentare efficienza e ridurre costi energia

Roma, 14 mar. - Futuro energetico sostenibile e green, diffusione delle rinnovabili, aumento dell`efficienza e diminuzione dei costi passano attraverso il paradigma della rivoluzione industriale digitale. Uno scenario nuovo che si tradurrà in maggiore competitività, alti standard di qualità, sicurezza e protezione ambientale, più produttività.

Sono alcuni dei temi chiave che si stanno delineando a Ravenna nella quarta edizione di REM 2018 (Renewable Energy Mediterranean), la Conferenza del Mediterraneo dedicata all`energia rinnovabile, con il Patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico.

"I dati e i giovani - ha ribadito Innocenzo Titone, Chairman di REM 2018, aprendo i lavori, secondo quanto riportato da un comunicato degli organizzatori - sono la forza del futuro. Saranno proprio i rapidi progressi tecnologici nel rilevamento e trasmissione wireless, nella robotica e nell`analisi e interpretazione dei dati, insieme a una continua formazione del personale, a permettere la transizione verso modelli di business più avanzati".

Formazione e competenze, tratto distintivo di Industria 4.0, sono tra i pilastri del Piano nazionale, ha sottolineato Stefano Firpo, Direttore della Direzione Generale per la Politica Industriale, la Competitività e le Pmi del Mise, illustrando in video-conferenza i risultati e le azioni previste per il 2018 del Piano nazionale Impresa 4.0. In termini di produttività i risultati nel 2017 sono stati molto superiori alle aspettative con un incremento medio di oltre l`11%. Per quanto riguarda gli investimenti siamo ancora lontani dai volumi dei principali paesi europei e occorre ancora colmare il gap di competenze dei lavoratori e degli addetti. Un Piano che si compone di diversi incentivi: dalle misure di incentivazione strutturale, come il credito di imposta per le spese in ricerca e sviluppo, al super e iperammortamento, misure congiunturali per rilanciare gli investimenti, e l`istituzione dei Competence Center Industria 4.0, che avranno il ruolo di avvicinare competenze universitarie di eccellenza ed esigenze industriali.

Una sfida per l`Emilia Romagna e per Ravenna, il più importante distretto energetico italiano, all`avanguardia nel traghettare la transizione verso le rinnovabili, ma che guarda anche alla valorizzazione delle risorse nazionali, prima fra tutte il gas, proprio rilanciando i temi della digitalizzazione dell`industria dell`energia.

"La trasformazione digitale - ha ribadito l`Assessore regionale alle Attività Produttive, Palma Costi - ha potenzialità e impatti sul nostro comparto O&G soprattutto in termini di aumento della sicurezza sia per le persone che per l`ambiente; recupero di efficienza e di competitività delle nostre imprese e soprattutto nell`integrazione di fonti energetiche e nella trasformazione verso le energie rinnovabili. Credo si trasformerà - ha concluso, in un valido supporto nella transizione energetica e nel raggiungimento degli ambiziosi obiettivi del nuovo Piano Energetico regionale, proprio grazie alla promozione di nuovi sistemi di gestione dell`energia".

"Un evento di grande importanza che affronta temi decisivi per il nostro territorio - ha detto il Sindaco di Ravenna, Michele de Pascale -. Con più di duemila anni di storia nelle attività marittime, Ravenna è divenuta punto di riferimento internazionale nel settore dell`Oil&gas e delle energie rinnovabili; grazie ad un know-how di altissima professionalità oggi ci candidiamo a diventare un centro europeo di ricerca su queste tematiche. Nei prossimi anni avremo altre sfide da affrontare, prima fra tutte quella del decommissioning. Un obiettivo ambizioso da raggiungere fianco a fianco con Università e centri di ricerca, mettendo in campo studi e azioni pilota che integrino le attività di estrazione con progetti scientifici in cui digitalizzazione e innovazione giocheranno un ruolo determinante, per sperimentare un nuovo paradigma di crescita, che sappia garantire sostenibilità ambientale ed economica".